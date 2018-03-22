《古墓麗影》電影熱映，全球掀起了一股「勞拉熱」，許多Coser也推出了自己的「勞拉」COS美照。

今天小編為大家帶來《古墓麗影》勞拉新Cos，小姐姐身材傲人野性十足，將勞拉「巾幗不讓鬚眉」的氣質完美還原，再配上Cosplay服裝道具和精選的戶外選景，感覺勞拉真的突破次元壁了。

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