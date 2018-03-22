新浪手機訊 3月22日下午消息，據消息人士透露，華為正與多方機構會談欲推出一款能運行區塊鏈技術的手機。

根據消息人士稱，華為公司正與以色列Sirin Labs公司會談，希望得到將該公司旗下SIRIN操作系統授權，以便與Alphabet Inc的安卓系統一起運行區塊鏈應用程序。目前這次會談正處於初期，具體內容屬於保密階段，兩家公司不予置評。

這項會談時間是在今年才開始的。2月28日一張在Sirin Labs群聊中的圖片文案中：「Sirin Labs和華為之間的一場偉大的會議剛剛結束。其他要考慮的事情是，如何能夠一起合作，用安全的方式將區塊鏈技術帶給大眾。」讓華為要做區塊鏈手機的消息走漏。

這一計劃將標誌著手機製造企業進軍區塊鏈領域，用於去中心化的分類賬，用於記錄加密貨幣的交易，使區塊鏈技術更接近大眾市場。

儘管今年加密貨幣市場出現市場暴跌，但在過去的一年裡已經增長了15倍，達到3500億美元的市值，數字資產的日常使用仍然有限。

其實，曾推出過奢華智能機的Sirin Labs也在區塊鏈技術手機深耕，該公司稱區塊鏈手機計劃在今年下半年之後以約1000美元的價格出售，現在已預售超過25000部手機。（瑞豪）

那麼到底什麼是區塊鏈，什麼又是區塊鏈手機？新浪手機通過一篇《機智堂：區塊鏈手機誕生？但現在只能算蹭熱點》來為你解答。