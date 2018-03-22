中新網3月22日電 據日媒報導，日本福島縣知事內堀雅雄22日起訪問歐洲。縣政府有關人士稱，內堀此行或與當地貿易公司達成協議，讓福島產大米首次出口到法國。

資料圖：2011年3月12日(左)和2016年2月16日拍攝的日本宮城縣氣仙沼市的拼版照片。 2011年3月11日，日本東北部海域發生9.0級強震，引發特大海嘯。由東京電力公司運營的福島核電站因海水灌入導致斷電，造成災難性核泄漏。災難導致超過1.5萬人遇難，2000餘人失蹤。

據報導，內堀本次歐洲之行為期4天。他將訪問英法兩國，在當地舉辦宣傳活動，推銷福島產大米、牛肉、水果加工產品等物產，從而消除當地消費者對福島核事故影響的擔憂，擴大福島產品的銷路。

縣政府有關人士稱，內堀此行或與當地貿易公司就福島產大米出口到法國達成協議，如果一切順利，福島產大米將首次出口到法國。鑒於福島產大米在2016財年首次出口到英國，出口量為19噸，內堀此行或與英國有關方面達成協議，繼續促進福島大米的對英出口。

福島縣政府有關負責人稱，「如果在英法兩國推銷成功，相當於打開了整個歐洲市場。因此，在這兩國的宣傳活動有望產生巨大效果。我們會比核事故發生之前更加努力，以消除消費者對福島核事故影響的擔憂。」