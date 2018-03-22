【環球網報導？記者？王莉蘭】歐盟要求對科技巨頭在歐洲範圍內的經營活動徵稅，首當其衝的是蘋果和谷歌等美國企業。據法國媒體「歐洲時報」3月21日援引法新社報導，比利時當地時間3月21日，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇在布魯塞爾表示，現行的歐盟稅制未能考慮到數字企業經營活動的特殊性質，導致「稅收黑洞」日益擴大。莫斯科維奇提出相關建議稱，第一步準備對數字企業在歐盟境內經營活動徵稅，標準將是營業額(而非利潤額)的3%。

這項新稅只針對全球每年營收總額超過7.5億歐元(約合人民幣58.53億元)、其中來自歐盟境內營收超過5000萬歐元的企業。

報導指出，歐盟此次新稅的主要目標有兩個，一是得益於海量用戶數據、從而享受廣告收益的企業，例如臉書、谷歌和推特;二是從用戶彼此建立聯繫的過程中營利的企業，例如共享租房平台愛彼迎(Airbnb)和共享租車平台優步(Uber)。相反，征訂用戶模式的企業(例如影視網站Netflix)和電子商務網站(如亞馬遜)不被列入此次徵稅目標範圍。

總體而言，大約120到150家企業將會受到新稅制的衝擊，其中半數為美國企業，超過1/3為歐洲企業。這項新稅有望給歐盟每年帶去50億歐元的收入。

據報導，雖然美國企業受影響最大，但莫斯科維奇在接受法新社採訪時堅稱，這絕非一個「反美」措施。在這項新規宣布前，美國財政部長姆努欽日前再次警告，美國堅決反對任何國家對數字企業開徵特別稅收的建議。