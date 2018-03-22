【環球網 記者 趙怡蓁】據法國《費加羅報》3月21日報導，即將在4月底啟程對美國進行國事訪問的法國總統馬克龍，已接受邀請將在美國國會發表演講。

報導稱，當地時間3月21日，美國眾議院議長保羅？瑞安表示，4月24日至25日訪問美國的馬克龍，已經答應了美國國會的邀請，將面向美國會議員發表演講。瑞安告訴媒體，法國不僅是美國以前的同盟國，也是最親密的同盟國之一。此次馬克龍訪美是深化美法歷史性關係、重申兩國在雙方國家和世界戰勝恐怖主義的決心的特殊機會。他十分期待馬克龍的到訪。

愛麗舍宮向《費加羅報》證實了這一消息並指出，馬克龍發表演說的日期為4月25日。但有兩個疑問目前仍不得而知，即馬克龍演講將使用何種語言以及在歐盟和美國的經濟與外交關係因特朗普保護主義策略而變得緊張之時，馬克龍將關注哪些話題。