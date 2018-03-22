深陷傷兵潮的勇士漸漸傳出好消息，根據NBC報導，總教練Steve Kerr近日受訪表示，經過周三球隊訓練後，他認為「柯神」Stephen Curry比Klay Thompson和Kevin Durant更接近復出。

Kerr透露周三球隊訓練Durant和「浪花兄弟」 Curry、 Thompson全都參與練習，四巨頭僅有Draymond Green沒有參加全部的訓練過程，但他預計在幾天之內就能回歸。

Curry是在3月8日出戰馬刺的比賽中扭傷右腳踝，缺席了6場比賽，1個禮拜後Thompson右拇指扭傷，再3天之後換成Durant肋骨撞傷，因肩傷休息1場的Green在19日又是對馬刺，骨盆遭撞傷。

「他們都被列入每日的觀察名單。」並且Kerr認為Curry是那個最接近復出的人，「Curry看起來很棒，他期待自己回到場上，但我們會在接下來的幾天內好好觀察，在決定是否能上場。」

Kerr也透露其他人的現狀，「我不認為KD本周可以上場。這不是在排時間表，要看他的感覺和症狀反應。」至於Thompson可能是最晚復出的，「他做了一些訓練但沒有參與全部。」