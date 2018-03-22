▲陳姓男子酒測值達1.36mg/l，茫到錯將員警當酒店人員，說待會兒會去「消費」。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.22)

一名陳姓男子酒駕撞車醉態百出，一會使出金魚吐氣法不配合酒測，還把員警錯認為自己兒子，最後甚至將處理車禍的警方當成酒店人員，表示自己會去「消費」；員警將他強制送醫抽血檢測，酒測值換算後高達1.36MG/L，最後全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

第三分局東區分駐所員警14日晚間獲報前往旱溪街處理車禍，肇事駕駛坐在車上明顯泥醉，滿口胡言亂語，直說自己沒撞人只是停車而已，就是不肯下車，員警對其實施酒測時，他使出一吸一吐的金魚吐氣法，不願配合吹氣，最後推開酒測器，拒絕酒測。

警方強制請其下車，陳姓男子藉酒裝瘋把員警當做自己兒子伸手拉扯，最後竟然還說「我去你們那邊消費就好了，我隨便叫叫」企圖打發圍繞他身邊的員警，讓員警忍不住怒斥：「你當我們是酒店嗎？」警方將陳姓駕駛強制送醫抽血檢測，其酒精濃度抽血檢測值達272 MG/DL，換算呼氣酒精濃度值高達1.36 MG/L。

警方調查63歲的陳姓男子有多次公危前科，駕照因酒駕被吊銷，家人對於他屢次酒駕不知悔改，早已心灰意冷、失望透頂，出面替陳姓男子繳納醫藥費及拖吊費後隨即離去。