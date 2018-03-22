▲通緝男子奔逃了兩公里氣喘噓噓，仍被警方與民眾合力逮獲。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.22)

潘姓男子走路搖搖晃晃，臺中市警察局第四分局南屯派出所警員王家強提醒他要注意交通安全，王員欲詢問潘男年籍資料之際，竟拔腿狂奔，員警緊追不捨2公里，終於逮捕落網，查出潘男竟背有4項通緝罪名，全案依毒品及加重竊盜通緝案移送臺中地檢署歸案。

南屯派出所警員王家強交通守望途中，在南屯區南屯路與惠弘街口發現潘男走路搖晃，王員請潘男注意用路安全。當詢問他基本年籍資料時，他起初佯裝配合，卻趁王員輸入警用電腦查詢時拔腿狂奔，王員見狀騎車在後追逐，並呼叫支援，但潘男瞬間不見蹤影。原來他躲到民宅的車庫裡，王員持警棍喝斥他配合受檢遭拒，但潘男拒不配合，街上雙方發生拉扯，潘男竟上演金蟬脫殼，順勢脫掉上衣狂奔。

▲潘姓通緝犯在警員盤查其資料時，拔腿狂奔（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.22)

王員狂追在後，幸好遇到熱心民眾機車搭載，追到五權西路上，發現他躲在騎樓的車輛旁邊，卻仍不願就逮，赤裸著上身在五權西路上來回穿梭，最後在五權西路二段501號附近被王員成功壓制，被壓制後仍不鬆口身分資料，最後以人臉辨識系統逐一比對，查到他身負4件通緝(含加重竊盜及毒品通緝犯)，難怪他沒命地跑。潘男被逮表示，自己對南屯區熟知一些小徑，本以為自己逃得了，沒想到遇到窮追不捨的警察遭逮，全案依毒品及加重竊盜通緝案移送臺中地檢署歸案。