千株垂枝櫻夢幻隧道！世界最美自行車道曝光MOOK景點家 (2018-03-22 12:40)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
位在福島縣的喜多方市，有一條將廢棄舊鐵道重新活用的遊覽步道，步道途中有展示當年行駛在鐵路上的蒸汽火車，每逢櫻花季來臨時，這裡種植千株的垂枝櫻會開始盛開，宛如粉色花海瀑布般地將步道裝飾成夢幻大道。
日中線紀念自行車人行步道 (圖／喜多方観光物産協会)
日中線紀念自行車人行步道 (圖／喜多方観光物産協会)
每逢櫻花季，千株的垂枝櫻同步盛開 (圖／photo-AC，以下同)
每逢櫻花季，千株的垂枝櫻同步盛開 (圖／photo-AC，以下同)舊國鐵日中線遺址於1984年廢棄，之後改建成3公里長的遊覽步道，距離車站只有3分鐘路程，相當方便。日本東北的賞櫻名所，福島就佔超過一半，除了日中線步道外，還有観音寺川、町営磐梯山牧場、亀ヶ城跡、磐椅神社、源義經繫馬櫻等，旅客來到福島旅遊時，不妨可以一併遊賞。
宛如粉色花海瀑布般地將步道裝飾成夢幻大道
宛如粉色花海瀑布般地將步道裝飾成夢幻大道
稍晚點燈時的櫻花大道
稍晚點燈時的櫻花大道步道途中還能欣賞過去曾行駛的蒸汽火車，以及熱鹽車站，這裡的鐵道曾連結喜多方和熱塩駅，絕美的粉色櫻花搭配鐵道與黑色蒸汽火車，呈現出多重的視覺美感。
步道途中有展示當年行駛在鐵路上的蒸汽火車
步道途中有展示當年行駛在鐵路上的蒸汽火車
熱鹽車站
熱鹽車站【Info】
日中線紀念自行車人行步道
地點：福島縣喜多方市太子堂
交通方式：從JR「喜多方」站步行約3分鐘
福島預測開花日：4/5
福島預測滿開日：4/9
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