文／MOOK景點家編輯部整理報導



位在福島縣的喜多方市，有一條將廢棄舊鐵道重新活用的遊覽步道，步道途中有展示當年行駛在鐵路上的蒸汽火車，每逢櫻花季來臨時，這裡種植千株的垂枝櫻會開始盛開，宛如粉色花海瀑布般地將步道裝飾成夢幻大道。

日中線紀念自行車人行步道 (圖／喜多方観光物産協会)

日中線紀念自行車人行步道 (圖／喜多方観光物産協会)

每逢櫻花季，千株的垂枝櫻同步盛開 (圖／photo-AC，以下同)

每逢櫻花季，千株的垂枝櫻同步盛開 (圖／photo-AC，以下同)

宛如粉色花海瀑布般地將步道裝飾成夢幻大道

宛如粉色花海瀑布般地將步道裝飾成夢幻大道

稍晚點燈時的櫻花大道

稍晚點燈時的櫻花大道

步道途中有展示當年行駛在鐵路上的蒸汽火車

步道途中有展示當年行駛在鐵路上的蒸汽火車

熱鹽車站

熱鹽車站

舊國鐵日中線遺址於1984年廢棄，之後改建成3公里長的遊覽步道，距離車站只有3分鐘路程，相當方便。日本東北的賞櫻名所，福島就佔超過一半，除了日中線步道外，還有観音寺川、町営磐梯山牧場、亀ヶ城跡、磐椅神社、源義經繫馬櫻等，旅客來到福島旅遊時，不妨可以一併遊賞。步道途中還能欣賞過去曾行駛的蒸汽火車，以及熱鹽車站，這裡的鐵道曾連結喜多方和熱塩駅，絕美的粉色櫻花搭配鐵道與黑色蒸汽火車，呈現出多重的視覺美感。【Info】

日中線紀念自行車人行步道

地點：福島縣喜多方市太子堂

交通方式：從JR「喜多方」站步行約3分鐘

福島預測開花日：4/5

福島預測滿開日：4/9



世界遺產變身光雕絕景！二條城櫻花祭世界最驚艷

》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=17553