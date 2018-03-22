戴艷莉

烏茲別克是古「絲綢之路」上的璀璨明珠。據《大唐西域記》記載，「此國土地肥沃，林木蓊鬱，花果滋茂」。這裏古城林立、風光獨特、文化積淀深厚、歷史人物輩出，千百年來始終吸引著旅行者的腳步。近年來，在中烏兩國元首的戰略引領下，中烏建立起真誠互信、合作共贏的全面戰略夥伴關係，共建「一帶一路」合作取得一系列重要早期收穫。旅遊合作作為中烏合作後起之秀，發展十分迅速。2017年，中國赴烏遊客超過2萬人次，同比增長14%。隨著烏加快對外開放步伐以及中烏關係不斷升溫，對國人來說，前往烏茲別克將不再是件稀罕事，可以隨時開啟一場「說走就走」的旅行。

相比於購物游、海島游、極限游等門類繁多的境外旅遊形式，赴烏旅遊有其獨特的吸引力：

其一，中烏兩國政治關係十分友好。中烏是沒有邊界的鄰國，雙方一直將彼此作為外交優先方向。隨著中烏共建「一帶一路」深入推進，雙方合作項目不斷增進兩國人民福祉，烏茲別克民眾對中國普遍抱有好感。新任總統米爾濟約耶夫繼承了首任總統卡里莫夫友華方針，高度重視發展對華關係，關注中烏旅遊合作，希望與中方合作完善烏酒店等旅遊配套設施。今年年初以來，烏茲別克布哈拉州、撒馬爾罕州等地方團組相繼來華訪問，探討地方交流合作大計，主要議題就是推介烏旅遊資源，吸引中國遊客往訪。良好的雙邊關係、緊密的合作和安全的環境，足以使中國遊客赴烏旅遊更加安心、舒心。

其二，烏政府力推旅遊新政。烏茲別克將發展旅遊業作為國家優先項目，多次頒布簡化簽證、發展旅遊業的總統令。從今年2月10日起，中國遊客赴烏不必提供旅遊憑證和邀請函，簽證發放時間也縮短為3-9個工作日。自5月1日起，烏方將實施短期過境簽證制度，外國遊客可憑赴第三國機票和簽證在機場申請72小時簽證。7月1日起，烏方將引入電子簽證系統，逐步推廣落地簽制度。烏政府還計劃逐步引入VISA、MASTER CARD等國際支付系統，便於外國遊客在烏消費。得益於上述新政，赴烏旅遊將更順暢、更便捷。

其三，烏茲別克正變身地區交通新樞紐。烏重視地區互聯互通合作，大力發展公路、鐵路和航線建設。現在，中烏兩國間已開通北京、烏魯木齊至烏首都塔什干每周8班直航，往來十分方便。兩國交通部門還在研究開通歷史文化名城之間直航。塔什干除同中亞鄰國首都開通直航外，還開闢了到米蘭、巴黎、倫敦、莫斯科、首爾、曼谷、迪拜等地直航，從撒馬爾罕和布哈拉也有前往莫斯科的直航。烏中亞地緣中心作用日益凸顯，是具有發展潛力的國際旅遊中轉站。

其四，美景美食人忘歸。烏茲別克擁有7300多處歷史文化遺址，保存完整和原生態是其最大特徵。其中，塔什干、撒馬爾罕、布哈拉、希瓦等古城聞名遐邇，遊人可置身於青藍白色的清真寺、高聳的宣禮塔、斑駁的古堡，徜徉於歷史之河，領略帖木兒帝國曾經的繁華，近距離體會文明古國的前世今生。烏茲別克手抓飯、烤包子、烤肉、饢等傳統美食在中亞首屈一指，令人目不暇接。葡萄、石榴、櫻桃、哈密瓜、西瓜香飄大街小巷，令各國遊客流連忘返。

國之交在於民相親。中烏人文合作形式多樣，正在順利推進的孔子學院教育合作、方興未艾的聯合考古和文物修復合作、定期舉行的文藝團體互訪，共同勾勒出中烏民心相通的美好願景。在中烏關係大發展的背景下，讓中烏友誼薪火相傳的又一重要途徑是推動旅遊合作。下一步，雙方將繼續探討便利兩國遊客往來的新舉措，舉辦相關旅遊產品推介活動，烏方也將加強境內旅遊基礎設施建設，為中國遊客量身定做古城游、自駕游、鹹海游等特色項目。可以預見，在雙方共同努力下，旅遊合作完全能夠為增進兩國人民傳統友好作出更大貢獻，成為助推中烏全面戰略夥伴關係更好更快發展的新動力。