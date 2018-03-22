英國政府公佈新金融科技計劃 其中包括加密貨幣北京新浪網 (2018-03-22 14:04)
中新網3月22日電 據外媒報導，英國將在22日宣布成立一個專門小組，開發支持比特幣和其它加密貨幣等加密資產的技術，作為其協助金融科技公司找到更多客戶的新計劃的一部分。
英國財政大臣哈蒙德表示，他致力於採取一系列國內措施及打造海外連結的方式，幫勵金融科技成長茁壯。
「作為該努力的一環，新的專門小組將協助英國管控加密資產方面的風險，並駕馭基礎技術可能帶來的好處，」哈蒙德在財政部主辦的金融科技會議召開前發佈聲明表示。
哈蒙德表示，這種金融科技策略將包括試行」機器人監管」的計劃，即金融科技企業使用軟體來遵守監管規定，以節省時間和資金。
他表示，新行業標準將更加便於金融科技企業與銀行的合作，為更多客戶提供複雜的服務。
哈蒙德稱，行業與政府將創建」共享平台」，消除金融科技企業創建新系統時面臨的障礙。
哈蒙德與澳大利亞財長莫里森將簽署一份」金融科技橋樑」協議，幫助英國的金融科技企業在澳洲銷售產品和服務，並促進監管合作。
責任編輯：郭炘蔚
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MIDO】Baroncelli III 永恆系列復刻紳士機械腕錶(M027407
- SKECHERS (女) 運動系列 Skech Air - 12721NVLB
- MICHAEL KORS AVA 銀LOGO菱格紋羊皮雙層肩背包-小/淺灰
- 【VISO】寶貝之翼 G 系列-手工護脊書包(Jeans) 3年保固
- 【CASIO Baby-G】浪灘派對運動潮汐腕錶(BGA-220-7ADR)
- NATURALLY JOJO 晶鑽滿屋時尚陶瓷優質腕錶-白-JO96864-80R
- 【琉璃藝術大師-黃安福】十二生肖 兔 揚眉兔氣(創藝工坊 琉
- 【ASSARI】尊爵天絲竹炭強化側邊獨立筒床墊(單大3.5尺)
- 【凱蕾絲帝】-3度C加厚式三D透氣洞洞紙纖涼墊(5尺)
- 刺繡針織一字領洋裝-OMUSES
對中國高科技產品徵稅 美國想要破壞「中國製造2025」？【北京新浪網】
俄關閉美駐聖彼得堡總領館 由網友投票選出【北京新浪網】
英脫歐倒計時一周年 特蕾莎「閃電式」尋訪吁團結【北京新浪網】
傳動作巨星阿諾動緊急心臟手術 術後穩定【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》