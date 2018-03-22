中新網3月22日電 據外媒報導，英國將在22日宣布成立一個專門小組，開發支持比特幣和其它加密貨幣等加密資產的技術，作為其協助金融科技公司找到更多客戶的新計劃的一部分。

英國財政大臣哈蒙德表示，他致力於採取一系列國內措施及打造海外連結的方式，幫勵金融科技成長茁壯。

「作為該努力的一環，新的專門小組將協助英國管控加密資產方面的風險，並駕馭基礎技術可能帶來的好處，」哈蒙德在財政部主辦的金融科技會議召開前發佈聲明表示。

哈蒙德表示，這種金融科技策略將包括試行」機器人監管」的計劃，即金融科技企業使用軟體來遵守監管規定，以節省時間和資金。

他表示，新行業標準將更加便於金融科技企業與銀行的合作，為更多客戶提供複雜的服務。

哈蒙德稱，行業與政府將創建」共享平台」，消除金融科技企業創建新系統時面臨的障礙。

哈蒙德與澳大利亞財長莫里森將簽署一份」金融科技橋樑」協議，幫助英國的金融科技企業在澳洲銷售產品和服務，並促進監管合作。