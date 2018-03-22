英國保守黨曾與「劍橋分析」公司接觸 但未合作北京新浪網 (2018-03-22 14:04)
中新網3月22日電 據外媒報導，21日，英國首相特蕾莎·梅的發言人表示，近日臉書(Facebook)用戶數據泄露風波中的政治顧問機構「劍橋分析」(Cambridge Analytica)，曾經與首相所屬的保守黨接觸，但其提出的建議並未被採納
報導稱，接觸的時間是在特雷莎·梅擔任黨魁之前，在卡梅倫擔任黨魁時進行。
一名保守黨發言人在被問及相關細節時表示，」保守黨從未聘用劍橋分析或其母公司，也未曾使用其服務。」
遭停職的「劍橋分析」公司執行長的一份秘密錄像日前曝光，他在當中稱他領導的這家英國政治諮詢網路宣傳公司，在美國總統特朗普的勝選中扮演了關鍵角色。
責任編輯：郭炘蔚
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