中新網3月22日電 據外媒報導，21日，英國首相特蕾莎·梅的發言人表示，近日臉書(Facebook)用戶數據泄露風波中的政治顧問機構「劍橋分析」(Cambridge Analytica)，曾經與首相所屬的保守黨接觸，但其提出的建議並未被採納

報導稱，接觸的時間是在特雷莎·梅擔任黨魁之前，在卡梅倫擔任黨魁時進行。

一名保守黨發言人在被問及相關細節時表示，」保守黨從未聘用劍橋分析或其母公司，也未曾使用其服務。」

遭停職的「劍橋分析」公司執行長的一份秘密錄像日前曝光，他在當中稱他領導的這家英國政治諮詢網路宣傳公司，在美國總統特朗普的勝選中扮演了關鍵角色。