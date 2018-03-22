【環球網報導 記者 丁潔芸】在像樣的大企業上班，然而卻越上欠債越多，你相信嗎？韓國樂天集團旗下子公司樂天制果營業組的員工就出現了上述情況。怎麼回事？據韓國JTBC電視台21日報導，因為受公司過分的銷售業績壓迫，這些員工用自己的錢來填補業績。幾年下來，不少人負債纍纍，更有甚者背負高達數億韓幣債務。

在公開的聊天對話內容中，樂天制果的營業組組長正布置當天的業績要求，一天的銷售目標高達1700萬韓幣(約合人民幣10萬)。這麼高的目標，沒法完成怎麼辦？組長接著說，即使用「預購」的辦法也要完成目標。JTBC電視台解釋，這個方法實際上就是把沒有賣出的東西當做賣出，偽造銷售賬本，可以說是鼓勵員工從事非法活動。

而員工們為了完成業績，用私人的卡購買少則50萬韓元(約合人民幣3000元)，多則200萬韓元的物品。員工們表示，這種行為是在公司默許下進行的。

一名樂天制果營業組員工在接受採訪時表示，銷售目標設定合理，才能不用「捷徑」，但現在目標本身就高達幾億韓幣。如果完不成既定目標，債務累積，那麼少則需向公司還5000萬韓幣，多則1億韓幣。有些員工無法承受不斷增加的債務，還向貸款公司借錢。

不過，樂天制果方面否認了公司層面有組織的強制銷售要求，並表示會對部分員工的「捷徑」行為進行徹查。