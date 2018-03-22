俄烏中斷經濟合作 烏總理：烏克蘭會變得更強大北京新浪網 (2018-03-22 14:04)
【環球網綜合報導】3月21日，烏克蘭政府決定，終止有關2011年至2020年與俄羅斯進行經濟合作的計劃。據俄新社3月21日報導，烏克蘭總理弗拉基米爾？格羅伊斯曼當天在「烏克蘭」電視台中表示，終止與俄羅斯之間的經濟合作會使烏克蘭變得更強大。
格羅伊斯曼稱：「正是俄羅斯實施了頓巴斯戰爭、經濟施壓等，讓我們不能接受的行動。因此我們終止了同俄羅斯之間的經濟合作。我們對歐洲和亞洲地區的出口量正在不斷增長。終止對俄經濟合作只會使我們國家變得更強大。」
2011年6月，俄烏總理簽署經濟合作計劃，旨在進一步深化自由貿易、保護相互投資。(實習編譯：張穎？審稿：嚴翔)
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