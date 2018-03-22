中新網3月22日電 據日媒報導，據一項共同調查顯示，日本福島縣浪江町等4個町村因東京電力福島第一核電站事故，而被發出避難指示，如今避難指示已同時解除近一年時間，目前回到原地開始新生活的住民約1880人，僅佔全體的6.1%。

資料圖：日本福島核事故區。福島無人區野豬數量不斷增加，成為了野豬的樂園。為迎接回到家鄉的居民，福島縣的富岡町、浪江町正在展開獵殺野豬的行動。

據報導，福島縣浪江町等4個町村共計約3.78萬人。日本朝日新聞社與地方自治綜合研究所的主任研究員今井照，對避難者等人進行了共同調查，結果顯示，近7成受訪者稱政府和自治體在解除工作方面「存在不足」。

2017年3月31日及4月1日，除返回困難區域以外，浪江、富岡、飯館、川俁4個町村都被解除了避難指示，但目前返回率為3.5%至31.1%。在該項共同調查中，就政府及自治體的除污、基礎設施建設等對策，有52個受訪者、即32%的人表示「存在不足」，35%的受訪者表示「要說哪個的話，是存在不足」。

報導稱，在可做出多項選擇的情況下，在避難中的114人接受詢問、回答不返回的理由時，有59人表示「住宅處於無法居住的狀態」、48人表示「核輻射有害健康心存不安」等。

今井照指出，「避難者希望原地能恢復原樣，而政府及自治體未充分考慮到這些要求，便解除避難指示」。