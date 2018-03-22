（中央社台北2018年3月22日電）台北股市今天下跌5.23點，收11005.84點。4月電子期收462.05點，下跌2.1點，逆價差1.12點；4月金融期收1226.4點，上漲3.8點，逆價差2.61點。



4月電子期以462.05點作收，下跌2.1點，成交4755口。5月電子期以461.2點作收，下跌2.65點，成交86口。



電子現貨下跌1.81點，以463.17點作收；4月電子期貨與現貨相較，逆價差1.12點。



4月金融期貨以1226.4點作收，上漲3.8點，成交3278口。5月金融期以1223點作收，上漲0.2點，成交66口。



金融現貨以1229.01點作收，上漲2.05點；4月金融期貨與現貨相較，逆價差2.61點。實際收盤價以期交所公告為準。