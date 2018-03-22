聯發科在竹科建資料中心大樓 還設幼兒園中央社 (2018-03-22 14:04)
（中央社記者張建中新竹2018年3月22日電）聯發科(2454)竹科新大樓今天上樑，預計明年中落成啟用；新大樓除將建置高速運算及資料中心，並將設立幼兒園。
聯發科執行長蔡力行表示，在新竹科學工業園區新建大樓，擴大總部規模，象徵聯發科的3項承諾，包括不斷追求企業成長、投入前瞻技術研發與持續投資台灣。
聯發科指出，新大樓占地約1.26公頃，為地下3層及地上10層的建築，規劃的高速運算及資料中心，將建置600個機櫃，每一櫃可容納60台高速運算伺服器，估計可容納超過3萬台高速運算伺服器。
機房將採用雙饋線供電設計，聯發科表示，這將可確保營運持續不中斷，不受電力設備歲修影響。
聯發科指出，新大樓還將設有1000個辦公室座位與數個新型實驗室，並將設立幼兒園，幼兒園占地約400坪，以員工2歲至6歲子女為招收對象，預計明年9月招收第一批新生。(編輯：陳永昌)
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