祖克柏：有人正試圖用臉書干預期中選舉中央社 (2018-03-22 14:11)
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俄羅斯假新聞爭議未解，社群網站臉書（Facebook）這回又因個資外洩而飽受抨擊，臉書執行長祖克柏表示，他「確定有人正試著」用臉書干預今年美國期中選舉。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選，在美國引發眾怒、促使政府展開調查，祖克柏這番話意味類似事件可能重演。
CNN記者西格爾（Laurie Segall）詢問祖克柏（Mark Zuckerberg）當前有人正在干預選舉的可能性時，他回答：「我確定有人正嘗試這麼做。」
祖克柏說：「不管俄羅斯2016年幹了什麼勾當，我確定會有第二種版本出現，我確定他們正在這麼做，而且將會有新的策略。針對這些新策略，我們需要確保能夠察覺並且先發制人。」
祖克柏說，臉書管理階層「對這些不同手法有一定的了解，我們需要制敵機先。」
祖克柏說，員工正在「打造技術」並聘請人工審查員，以根除政治宣傳及其他攻擊。
「我們今年做出的一大承諾是，將公司資安部門人數增加一倍。今年底前，我們公司會有2萬人負責資訊安全與內容審閱。」
祖克柏補充說：「當前的實情是，臉書社群擁有20億用戶，我無法保證我們能發現所有異狀。但我能承諾的是，我們將會竭盡所能阻撓敵方插手，我認為我們這次會做得更好。」
詢及即將到來的期中選舉和潛伏中的病毒式傳播假消息，臉書新聞內容主管哈迪曼（Alex Hardiman）本月稍早表示，「我們的工作雖然一度停擺，但正在取得良好進展」。（譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070322
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 105年鐵路特考高員三級（運輸經濟學）密集班單科DVD函授課
- G-SHOCK 時尚炫風再進化搶眼色系運動腕錶-黑+綠-GD-120N-1B
- 【BCBGIRLS太陽眼鏡】經典飛官款(黑#BG3016 C11G)
- Montblanc Legend Spirit 傳奇白朗峰淡香水 100ml
- Marc Jacobs 清甜雛菊女性淡香水臉紅紅限量版 75ml
- 【RELAX TIME】T65 羅馬情人日曆腕錶-玫瑰金時標x黑/45mm(R
- Pepe Jeans 英倫時尚渲染雲彩低調龐克星型暗花光學鏡框 (紫
- 李時珍-長大人(男生)48瓶
- LiveABC看影片學英語（全3書）+ LivePen智慧點讀筆
- 105年鐵路特考佐級（事務管理）密集班（含題庫班）DVD函授
新京報：李明博被批捕 韓前總統為何總難「善終」【北京新浪網】
中國人快醒醒！特朗普開戰了！【北京新浪網】
快訊!韓法院決定批捕李明博 不會與朴槿惠成「獄友」【北京新浪網】
特朗普簽了！美國半夜對中國開戰！【北京新浪網】
韓法院批准逮捕李明博 「青瓦台魔咒」何時止？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》