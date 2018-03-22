（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俄羅斯假新聞爭議未解，社群網站臉書（Facebook）這回又因個資外洩而飽受抨擊，臉書執行長祖克柏表示，他「確定有人正試著」用臉書干預今年美國期中選舉。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選，在美國引發眾怒、促使政府展開調查，祖克柏這番話意味類似事件可能重演。



CNN記者西格爾（Laurie Segall）詢問祖克柏（Mark Zuckerberg）當前有人正在干預選舉的可能性時，他回答：「我確定有人正嘗試這麼做。」



祖克柏說：「不管俄羅斯2016年幹了什麼勾當，我確定會有第二種版本出現，我確定他們正在這麼做，而且將會有新的策略。針對這些新策略，我們需要確保能夠察覺並且先發制人。」



祖克柏說，臉書管理階層「對這些不同手法有一定的了解，我們需要制敵機先。」



祖克柏說，員工正在「打造技術」並聘請人工審查員，以根除政治宣傳及其他攻擊。



「我們今年做出的一大承諾是，將公司資安部門人數增加一倍。今年底前，我們公司會有2萬人負責資訊安全與內容審閱。」



祖克柏補充說：「當前的實情是，臉書社群擁有20億用戶，我無法保證我們能發現所有異狀。但我能承諾的是，我們將會竭盡所能阻撓敵方插手，我認為我們這次會做得更好。」



詢及即將到來的期中選舉和潛伏中的病毒式傳播假消息，臉書新聞內容主管哈迪曼（Alex Hardiman）本月稍早表示，「我們的工作雖然一度停擺，但正在取得良好進展」。（譯者：林宏翰/核稿：劉文瑜）1070322