飛利浦照明LiFi燈具來台 樂觀前景中央社 (2018-03-22 14:07)
（中央社記者吳家豪台北22日電）全球照明領導廠商飛利浦照明（Philips Lighting）推出全新物聯網平台interact與可見光通訊（LiFi）燈具，預計今年下半年在台灣導入LiFi燈具，審慎樂觀看今年台灣業績成長。
飛利浦照明日前發表全新物聯網（IoT）平台interact，能蒐集並處理連網照明裝置、感測器、傳輸設備與系統中不斷增加的數據。另推出LiFi燈具，透過雙向高速無線通訊技術LiFi，可提供30Mb/s的高速傳輸，協助在傳輸HD影片的同時也可進行視訊電話，應用場域包括辦公室。
台灣飛利浦照明總經理暨全球副總裁余泳濤今天受訪表示，飛利浦照明目前已於全球建置2900萬個智慧連網照明裝置，預估至2020年，全系列LED產品皆將具備連網功能。
余泳濤說，LiFi燈具預計今年下半年在台灣落地，但礙於保密協定，無法透露客戶，看好今年飛利浦台灣業績成長動能主要來自專業照明、居家照明、智慧照明解決方案。
余泳濤指出，去年飛利浦照明台灣業績維持高個位數成長，今年成長目標雖然不便透露，但觀察客戶對產品接受度上升，整體而言「審慎樂觀」。
以智慧照明路燈系統interact City為例，全球已於37個國家執行1000個專案，台灣執行案例包括國立體育大學、台中精密科學園區。飛利浦照明更連續4年成為台北101照明指定夥伴，採用interact Landmark建築照明系統。
此外，飛利浦照明今年將在台推出創新舒視光技術，具備低頻閃抑制與柔光網點的特性，提供消費者護眼LED光源。在居家部分，飛利浦hue個人連網智慧照明系統將於今年加入智慧燈具，透過橋接器讓所有燈光都可相互連結。
飛利浦照明共有3萬2000名員工服務於全球70個國家和地區，主要業務包括光源、燈具、系統和服務；2017年全球銷售額70億歐元，約75%銷售額來自專業照明，LED產品占2017年銷售額超過65%。（編輯：郭萍英）1070322
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