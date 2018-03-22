台股紅翻黑 高低震盪逾百點中央社 (2018-03-22 14:05)
（中央社記者潘智義台北22日電）美聯準會升息1碼，台北股市今天開高，一度大漲逾百點，但在貿易戰疑慮下，指數隨後一路震盪走低翻黑，高低震盪逾百點。
加權指數終場收在11005.84點，小跌5.23點，跌幅0.05%，成交值新台幣1474.16億元。8大類股只有金融、泥窯類股小漲，其餘各類股都下跌。
晶圓代工龍頭台積電收251.5元，小跌1元。鴻海收92.8元，小漲0.4元。股王大立光由紅翻黑，收在3595元，下跌55元。被動元件大廠國巨收507元，大漲19元。
元大投顧分析師薛舜日表示，美聯準會(Fed)升息1碼，且偏向緩步升息，符合市場預期，使原本擔心美10年期公債殖利率攀升，造成資金抽離股市的市場疑慮消除。不過，美國即將對中國祭出貿易制裁，市場擔心恐引發全球貿易戰，促使股市出現劇烈震盪。
薛舜日指出，台股反彈至近1個月前高套牢區11000點以上，使震盪加劇。
除台股之外，他說，陸股今天也是開高走低，走勢震盪，除了貿易戰的影響，郭樹清出任中國銀寶監主席，強勢推動金融秩序的作風，也是陸股殺低的原因。
他認為，3月下旬上市櫃公司密集公布去年財報，也通過股利配發案，依台灣證券交易所公告，台股的股息殖利率高達4.06%，在全球股市屬一屬二，可望吸引外資青睞，加上新會計準則實施後，也有利保險資金進駐。
他表示，現階段指數高檔震盪，資金快速輪動，但仍主要仍停留在高科技股，例如有漲價題材的被動元件、矽晶圓股票。(編輯：趙蔚蘭)1070322
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