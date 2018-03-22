（中央社記者陳家倫上海22日電）中國商務部條約法律司負責人今天表示，關於301調查，中方已多次表達立場，堅決反對美方單邊主義和貿易保護主義行徑。中方必將「採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。」



美國總統川普啟動301條款的大刀將砍向中國，第一步制裁方式，將對中國產品課稅。川普預計美東時間22日中午12時30分（台北時間23日凌晨1時30分）簽署備忘錄，白宮明確指出，將針對「中國的經濟侵略」。



中國商務部今天下午1時許在官網上刊登「商務部條法司負責人就美可能近期公布301調查結果發表談話」表示，中國注意到，最近有報導稱，美方將很快公布對中國301調查結果並可能採取限制措施。



該負責人表示，關於301調查，中方已多次表達立場，中國堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑；中方絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。



他表示，中國國家主席習近平指出，經貿關係是中美關係的「壓艙石」和「推進器」。兩國建交近40年來，貿易規模成長了232倍，雙向投資累計超過2300億美元。



他並指出，美國業界普遍對美方單邊行動感到擔憂，已有45家美商協會明確提出反對意見。



該負責人稱，中國希望美方能夠認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出「損人害己」的舉動。（編輯：楊昇儒）1070322