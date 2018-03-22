影／明道從影最大尺度 摸男星下體搞BLNOWnews今日新聞 (2018-03-22 14:05)
國片《市長夫人的秘密》找來張少懷、柯佳嬿、明道、陳喬恩一同飆戲，更是明道和陳喬恩繼偶像劇《王子變青蛙》後，睽違多年首度大銀幕合體演出，但有趣的是，飾演市長特助的明道，在片中最親密的對象不是陳喬恩，竟是張少懷！
最新花絮曝光了飾演市長身邊神祕特務的明道，與演出「愛情大師」程見的張少懷，在片中引人遐想的「男男親密戲」，也挑戰了明道從影以來最大的尺度，他甚至用「融為一體」來形容二人在電影中的親密表現，飄出濃濃的BL味，帶給觀眾無限想像空間。
▲明道（右）手摸張少懷下體相當搞笑。（圖／威視，2018.03.22）
明道坦言自己等「幕後黑手」的角色等了20年，終於等到「劉機要」這個具特務感的關鍵性角色，而張少懷則開玩笑形容明道的角色：「劉機要這個人就是突然出現、突然消失，跟MIB(星際戰警)一樣。」尤其一開場就是明道與張少懷，在廁所的近距離對手戲，明道趁張少懷如廁時撫貼在他耳後，告知有一項機密委託。
和明道首次合作就演出如此曖昧的對手戲，張少懷也表示：「跟明道對戲很有感覺，我喜歡碰到跟我會有火花的演員，我們的默契是不用先講的。」兩人在片中男男零距離的自然互動，製造意外的喜劇效果，連導演連奕琦都大讚：「他們兩個演得很好，沒想到可以放這麼開！」
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