選擇多樣化的美國手工炒爆米花大台灣旅遊網 (2018-03-22 13:17)
【大台灣旅遊網TTNews記者田世融】
在美國，手工炒爆米花已有100多年歷史，直到10年前才有業者將它引進台灣。「美國水壺玉米屋」位於大墩路上，除了引進手工炒爆米花外，也設立了開放式廚房，有興趣的朋友可以到現場來一探究竟。
「美國水壺玉米屋」以手工炒著名，使用油、玉米粒、糖跟海鹽四種原料，手工製作，各種配料也堅持好的品質，並以健康為主，去做篩選。在經過研發後，目前爆米花已有近30種的口味，像是咖啡系列、巧克力系列跟水果系列等等，其中讓人最印象深刻的是鳳梨口味，一口咬下不僅有鳳梨香還能嚐到鳳梨果肉，吃完口中會殘留鳳梨的香味，讓人想一顆接著一顆，欲罷不能阿！
老闆原先以為只有小孩愛吃爆米花，但是經過一段時間後，發現不管是大人小孩都喜愛，因為口味多樣，讓消費者能夠有更多選擇，美味又可口，想嚐鮮的朋友可以到現場購買或網路訂購喔！（攝影／田世融）
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