泰國一輛雙層大巴失控發生側翻 造成39人受傷北京新浪網 (2018-03-22 13:49)
中新網3月22日電 據泰國《世界日報》報導，當地時間22日黎明時分，甘烹碧府Ban Non Yai學校一輛雙層旅巴，在行經大城府那空鑾縣亞洲路往曼谷方向26公里路段附近時，失控側翻於路邊空地里，造成39人受傷。
大巴失控側翻於路邊空地里。（圖片來源：泰國《世界日報》）
報導稱，這輛旅巴從當地時間21日深夜11時便從學校出發，準備前往春武里府邦薩雷海灘。
據悉，車上50名乘客中，絕大部分都是學校的老師和學生。
所幸其中大部分人都只是受輕傷，只有司機1人重傷。
責任編輯：何路曼
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