中新網3月22日電 據泰國《世界日報》報導，當地時間22日黎明時分，甘烹碧府Ban Non Yai學校一輛雙層旅巴，在行經大城府那空鑾縣亞洲路往曼谷方向26公里路段附近時，失控側翻於路邊空地里，造成39人受傷。

大巴失控側翻於路邊空地里。（圖片來源：泰國《世界日報》）

報導稱，這輛旅巴從當地時間21日深夜11時便從學校出發，準備前往春武里府邦薩雷海灘。

據悉，車上50名乘客中，絕大部分都是學校的老師和學生。

所幸其中大部分人都只是受輕傷，只有司機1人重傷。