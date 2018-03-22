新華社喀土穆３月２１日電 通訊：「中國軍隊堪稱一流！」——記中國首支維和直升機分隊高標準通過聯非達團首次軍事能力評估

新華社記者馬意翀 余磊

漫天揚沙將蘇丹達爾富爾的天空染成了深褐色，高溫將大地炙烤得熱浪翻滾。２１日，中國首支維和直升機分隊的飛行計劃因惡劣天氣而取消。難得的飛行間隙並沒有給處於連續高強度工作中的直升機分隊帶來休息機會，分隊官兵為迎接聯合國和非洲聯盟駐達爾富爾聯合特派團（聯非達團）司令部對分隊進行的首次軍事能力評估做著全力衝刺。

根據聯合國最新規定，各維和任務區須定期對出兵國分隊進行涵蓋１２個方面的軍事能力評估，全面核查其執行任務的能力。未能通過評估的分隊，聯合國將考慮將其撤離。

「我們代表著中國軍隊，必須以最高標準做好迎接評估各項準備！」中國直升機分隊的領導與全體官兵開足馬力抓緊備戰。

當地時間上午１０時許，由聯非達團司令部６個業務處組成的聯合評估組來到直升機分隊營區。

「成搜索隊形前進！」分隊警衛排正在組織的戰術訓練立刻吸引了剛下車的評估組成員。來自５個國家的７名軍官在訓練場邊駐足觀看，不時拍照、點頭。評估正式開始前，中國軍人就給外國軍人帶來了耳目一新的第一印象。

在接下來的軍事能力彙報環節中，直升機分隊隊長陳文龍圍繞訓練任務、后裝建設和外事交流等方面向評估組進行了全面介紹。當聽到分隊在任務區已安全飛行近５００小時、運送各類人員近４０００人並在當地作出一系列貢獻時，評估組組長阿克潘稱讚道：「太優異了！」彙報結束后，評估組依次對分隊作戰值班室、裝備工作間、彈藥庫、文體活動室和後勤保障設施進行了全方位實地察看。

隨後，阿克潘臨時提出要現場檢查分隊應急出動能力，並下達口令說：「你方營區東南方向現在遭遇不明襲擊，請迅速做出反應。」

在陳文龍指揮下，分隊作戰官馬上啟動相應預案，數十名頭戴鋼盔、身穿防彈衣、手持槍支的官兵快速佔據有利地形、進入各自戰位……不到五分鐘，營區內十余個防控要點全部部署完畢。「警報解除，中國軍人的表現令人信服！」評估組對分隊的出色表現報以熱烈掌聲。

演練結束后，評估組進一步對分隊的人事工作、情報信息、作戰能力、後勤保障、綜合計劃及通信系統進行核查。

「中國直升機分隊硬體建設質量一流，工作制度建立完備，標準作業程序科學規範，官兵素質能力十分過硬。在１２個方面的評估中，你們有１１個方面得到了最高分『優秀』（Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ），１個方面得到了『很好』（Ｖｅｒｙ Ｇｏｏｄ），中國軍隊堪稱一流！」評估組對分隊表現打分時說。

評估組最後表示，期待中國首支維和直升機分隊在接下來的工作任務中取得更多更好的成績，為推進達爾富爾和平進程作出更大貢獻。