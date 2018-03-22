去的次數越多越愛買買買？日政府統計顯示訪日「回頭客」人數再創新高北京新浪網 (2018-03-22 13:59)
【環球網報導？實習記者？楊子晴】據日本NHK電視台3月22日報導，日本觀光廳日前表示，2017年前往日本的外國人中，訪日次數達兩次以上的「回頭客」人數再創新高，達到1760萬人。日本觀光廳還發現，在這些訪日外國人當中，訪日次數越多，消費額就會越高。
根據日本觀光廳給出的數據，2017年訪日外國遊客中有1760萬人是？「回頭客」，訪日次數達兩次以上。其中韓國遊客佔30%，隨後依次是來自台灣地區、中國大陸及中國香港的遊客。
就遊客單人消費額一項，中國大陸遊客消費最多。首次訪日的中國大陸遊客平均消費22.1萬日元(約合人民幣13200元)，訪日2-5次的中國大陸遊客平均消費23.2萬日元。訪日次數達到10次以上后，中國大陸遊客的平均消費額度為30.2萬日元。由此可見，訪日次數越多，中國大陸遊客越愛「買買買」。
這一傾向也體現在其他國家和地區的遊客身上。據日本觀光廳推算，訪日次數10次以上的遊客，平均消費額會增加20%-40%。
日本觀光廳長官田村明比古表示，多次訪日的遊客基本屬於經濟條件優越的人群，他們正在將深度體驗日本等新的觀光模式傳播向世界，日本政府今後也將致力於讓更多外國旅客成為日本游的回頭客。
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