法國一名教士假扮18歲女孩 在網路引誘青少年北京新浪網 (2018-03-22 13:59)
【環球網 記者 趙怡蓁】據法國《費加羅報》3月21日報導，法國當地時間3月21日晚，一名45歲的教士因為通過社交網路「腐化和敲詐未成年人」，被法國南部城市尼姆一名法官起訴並被取消教士資格。
尼姆法官瓦特布萊德(Mgr Robert Wattebled)表示，一名教士因其在社交網路上向青少年發佈的消息而被調查，並被起訴。從現在起，該教士已被取消教士資格。
此前，尼姆檢察官莫雷爾(Eric Maurel)曾要求以「腐化和敲詐未成年人」起訴這名教士，並判其監禁7年。
報導稱，上述調查開始於幾個月前。當時，有3名青少年稱，他們在網路上受到一名與他們年紀相仿的「女孩」的引誘，曾提供了他們的裸照以吸引這個「女孩」。然而，在女性化名的背後，其實不是18歲的女孩，而是一位40多歲的男子。同時，這名中年男子還涉嫌敲詐，因為他曾告訴一個男孩，會將其裸照發送到社交網路。這些孩子的父母在得知相關情況后報告了警察，警察最終成功識別了教士所用電腦的IP地址。在隨後的搜查中，警察在這名教士家中查獲了正在使用中的一套電腦設備。
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