義大利加大查處力度 嚴懲司機開車玩手機北京新浪網 (2018-03-22 13:59)
【環球網報導？記者？王莉蘭】法國媒體「歐洲時報」3月21日援引義大利Guidafisco網站報導稱，為杜絕司機駕車使用手機的現象，義大利相關部門2018年起將加大對這一違規行為的查處力度。
有數據表明，駕車時使用手機7秒鐘，就足以導致一場事故發生，並增加1%的交通事故受害人數。負責汽車檢測服務的德國DEKRA集團提供的數據顯示，3/4的義大利司機時常在駕車時發簡訊、上網或玩社交軟體。
報導指出，義大利議會近期正就此前針對駕車時使用手機將被立刻吊銷駕照90天至180天的法規做進一步討論。儘管新的規定何時生效目前尚不可知，但從2018年起，對於此類違規行為的檢查及處罰力度極可能被大幅加強。
事實上，2018年義大利新道路法對駕車時使用手機的懲處措施已有所加強，其中包括吊銷駕照、罰款等措施。駕車時使用手機者將被處以最低161歐元(約合人民幣1256.83元)、最高646歐元的罰款，並扣5分。此外，新道路法改革法案中還增加了有關安全駕駛新技術的相關規定。
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