（中央社阿姆斯特丹22日綜合外電報導）荷蘭昨天舉辦公投，決定是否授權間諜機構在網路資訊流中大幅安裝竊聽裝置，以預防恐怖攻擊。目前開票結果顯示，反對票數略高於同意票數，法案可能胎死腹中。



路透社報導，今天上午開票進度已達83%，反對票占48.9%，同意票占47.2%。



根據荷蘭廣播基金會（NOS）所做的出口民調，同意比例則稍勝反對比例。



竊聽法案已獲得國會兩院表決通過。



雖然這項公投不具法律約束力，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）仍誓言會重視公投結果，不過他沒有承諾會依照結果行事。



這項法案被反對派稱為「天羅地網法」，將允許間諜機構鎖定某地區全境或特定的通訊管道，安裝竊聽裝置、儲存資料長達3年，並將資料與結盟的間諜機構分享。



提倡數位權益的團體「一點點自由」（Bits of Freedom）建議投下「反對」票，但他們也表示本法並非一無是處，因為竊聽裝置得先經獨立的小組批准才能安裝。不過他們仍對侵犯隱私表示擔憂，敦促重新審視這項法案。



呂特在公投前表示，荷蘭需要這項法規來預防恐怖攻擊。他說：「不是我國不安全，只是本法將使它更安全。」（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070322