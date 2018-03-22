新華社北京３月２２日電？ 新聞分析：土耳其「橄欖枝」行動何以讓美國焦慮

新華社記者邵傑

土耳其在敘利亞北部發動「橄欖枝」軍事行動２個多月以來，已經基本控制戰略重鎮阿夫林。作為土耳其北約同盟國的美國，最近一再對這次軍事行動表達不安和焦慮，要求土耳其「保持克制」，但遭到土耳其強硬回擊。

土耳其此次在敘境內採取大規模軍事行動的目的何在？為何讓敵視敘利亞現政權的美國感到焦慮呢？

為何攻打阿夫林

土耳其發動這次軍事行動，奪取阿夫林地區，打擊盤踞在那裡的敘利亞庫爾德反政府武裝，其目的包括：為推進土耳其在敘北部設立「安全區」的戰略構想邁出重要一步，在美國與敘利亞庫爾德反政府武裝之間打入一隻楔子，為將來阻止敘利亞庫爾德人開展分裂運動奠定基礎。

１月２０日，土耳其軍隊和土支持的「敘利亞自由軍」從東、西、北三個方向進攻阿夫林，目前已基本控制該地區。

以阿夫林市為中心的阿夫林地區位於敘利亞西北端，面積大約３８５０平方公里，其北部和西部與土耳其接壤，其東側是已被土耳其控制的敘利亞巴卜地區，其東南側坐落著敘北部最大城市阿勒頗。

從２０１４年開始，敘北部大部分地區被極端組織「伊斯蘭國」佔據。敘利亞庫爾德反政府武裝在美國支持下，從「伊斯蘭國」手中奪取了包括拉卡在內的敘北部重要城鎮，並在２０１６年３月宣布成立所謂「北敘利亞民主聯邦」，其控制範圍包括西部阿夫林地區、中部幼發拉底地區和東部傑濟拉地區。

２０１６年８月至２０１７年３月，土耳其在敘北部發動代號為「幼發拉底盾牌」的軍事行動，控制了巴卜地區，並切斷阿夫林與其他庫爾德武裝控制區的聯繫，為「橄欖枝」軍事行動創造了條件。

對美不滿

在敘利亞北部沿敘土邊界建立一條「安全區」，隔開敘利亞庫爾德人和土耳其庫爾德人，並杜絕敘利亞戰亂向土境內蔓延，是土耳其的首要目的。為此，土方多次與美方磋商，希望獲得美方支持，但美方一直態度冷淡，土耳其因此對美國心生不滿。

分析人士認為，庫爾德問題是美國牽制土耳其的一張牌，如果美國同意建立「安全區」，那麼這張牌就將失去效力，這是美方對「安全區」設想無動於衷的原因之一。

在此情況下，土決定單方面推進該計劃，發動了「橄欖枝」軍事行動。在此次行動中打頭陣的「敘利亞自由軍」，不同於在敘內戰初期一度相當活躍的另一支「敘利亞自由軍」。後者是武裝分子自發組成的一支反政府力量，主要在敘中部地區活動。參與「橄欖枝」行動的「敘利亞自由軍」由土耳其組建和訓練，聽命於土耳其。

土耳其總統埃爾多安１９日說，土耳其正在敘利亞展開的軍事行動將擴展至曼比季、科巴尼、泰勒艾卜耶德、卡米什利等地，直到「清除土敘邊境的恐怖主義走廊」。

讓美焦慮

美國國務院發言人諾爾特１９日表示，美國對阿夫林局勢「深感擔憂」。她說，美方已多次向土耳其表達了對阿夫林局勢的嚴重關切，呼籲各方將焦點集中到打擊極端組織「伊斯蘭國」的任務上來。國防部發言人曼寧同一天也表示，土耳其在阿夫林採取的軍事行動正在對打擊「伊斯蘭國」努力產生影響。

埃爾多安２０日公開回擊美國稱：「你們說你們是我們的戰略夥伴，然後你們又與恐怖分子勾結。如果我們還是戰略夥伴的話，你們就應該展現出對我們的尊重，並與我們共同前行。」

一些中東媒體指出，土耳其發動「橄欖枝」行動，相當於在美國與敘利亞庫爾德武裝「同盟關係」中打入一隻楔子。土耳其此次軍事行動的打擊對象，是盤踞在阿夫林的「人民保護部隊」，而後者是以庫爾德人為主體的反政府武裝「敘利亞民主力量」的主力。據報導，「北敘利亞民主聯邦」駐法國代表２１日對西方媒體疾呼：「不要拋棄你們的盟友」。

「伊斯蘭國」在敘利亞和伊拉克境內崛起之後，美國等西方國家在敘利亞大力扶植庫爾德反政府武裝，一方面讓他們充當打擊「伊斯蘭國」的生力軍，另一方面則企圖把他們變成美國將來繼續插手中東事務的一顆棋子。敘利亞庫爾德武裝組織則藉機壯大自己，為將來爭取更多政治權利創造條件。雙方由此「結盟」。

然而，美國和土耳其都是北約成員國，對於土耳其直接向其「小兄弟」開火，美國除了口頭表達不滿外，幾乎無計可施。經過這次打擊，敘利亞庫爾德武裝對美國的信任恐將受到損害，雙方關係難免出現裂痕。

另一方面，通過此次大規模軍事行動，土耳其還向美國等敘利亞衝突相關各方展現了自己的意志和能力，使土耳其成為敘利亞未來任何政治安排中都難以被排除在外的一方。