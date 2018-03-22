泰國雙層大巴出車禍致19死31傷 倖存者：剎車失靈北京新浪網 (2018-03-22 13:32)
原標題：泰一雙層大巴發生車禍致19死31傷 倖存者：剎車失靈
中新網3月22日電 據泰國《世界日報》報導，當地時間21日晚10時30分許，加拉信府直轄縣一輛共載有50名泰國遊客的雙層旅巴，行經呵叻府汪南橋縣304號高速公路時，失控橫穿路中環島，撞跨路邊棚屋，導致19人身亡，31人不同程度受傷。倖存者透露，造成此次事故的原因是大巴剎車失靈。
據稱，事故發生前，司機先大聲告知車上的旅客，說大巴剎車失控了，要所有乘客抱成團。
之後，司機奮力控制車輛，但終究還是無力挽救，大巴嚴重失控，先與路中環島相撞后又與貨車相撞，最後才撞向路邊棚屋。
據悉，車禍發生后，警方與救援單位抵達，分別救出35人緊急送醫，有4人傷重不治，另有15人在現場已無生命跡象。
泰國警方正在調查發生事故原因。
報導指出，泰國是全球車禍死亡率極高的國家，平均每10萬人有36.2人死於車禍，尤其是在新年和潑水節的連續假期，被稱為「危險7日」，逾半數是超速和酒駕所造成。
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