中新社悉尼3月22日電 (記者 陶社蘭)被譽為「琵琶皇后」的國寶級演奏家章紅艷將攜中央音樂學院彈撥樂團首登澳大利亞舞台，5月初為悉尼、墨爾本的觀眾呈獻頂級的視聽盛宴《西域流光》彈撥·擊樂音樂會。

音樂會將採用現代舞台布景與傳統演奏相結合的形式，融合千佛洞壁畫、多彩燈光以及中國式屏風等多種造型元素，來展現一場大型的西域風格藝術精品。這場演出從樂器到選曲都充滿了濃郁的西域風情，如《天山之春》《春江花月夜》《武生》《走西口》《十面埋伏》等，這些作品有的是經典名曲，有的是新創或改編的作品，將成為琵琶與打擊樂完美配合的最佳展示。

致力於推動中國民樂走出去，促進中國琵琶與西方交響樂融合的中國著名琵琶演奏家、中央音樂學院教授章紅艷，開創了獨具匠心的個人演奏風格，已在幾十個國家舉行過上百場琵琶演奏會。

本場音樂會加入的中國打擊樂部分，由中國著名打擊樂演奏家、中央音樂學院教授、打擊樂學科帶頭人王建華率領中央音樂學院打擊樂組合融入演出，帶來具有中國風格的打擊樂作品《錦雞出山》《鬧天宮》。曲目《武生》由中央音樂學院板胡專業副教授胡瑜領銜，作品用最具中國音樂代表性的京劇題材，以胡琴和彈撥樂的組合刻畫中國傳統戲劇角色的性格。

中央音樂學院彈撥樂團創立於2003年，致力於開掘彈撥音樂的豐富表現力、探索不同樂器組合的可能性。自創立迄今，樂團積累了很多彈撥樂作品，曾在中國各地舉行多場巡迴音樂會，並代表國家出訪美洲、亞洲、非洲多個國家，唱片《彈撥中國》在全球發行，獲美國國家圖書館永久收藏。

作為北京市文化藝術基金項目，《西域流光》澳大利亞巡演由澳大利亞澳豐文化傳播有限公司和北京保利紫禁城劇院管理有限公司聯合承辦。為了給觀眾奉上精美絕倫的視聽效果，兩城均安排在最頂級的音樂廳悉尼歌劇院和墨爾本演奏中心演出，以充分展示琵琶和打擊樂器融合的魅力。(完)