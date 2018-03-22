中新網3月22日電 據韓媒報導，由於場地租金問題分歧較大，各免稅店與仁川國際機場之間的矛盾加劇。新羅、新世界等大型免稅店表現出強硬立場，或將撤出第一航站樓。

據業界消息，SM、恩塔斯(ENTAS)、City Plus、三益等入駐仁川國際機場第一航站樓的中小免稅店本月16日向仁川機場公社發送公函，要求在目前的基礎上下調租金37.5%，在營業費用率方面縮小與大企業的差距。

按照現有合同，仁川機場免稅店經營方根據最低保障金和營業費用率，繳納高昂租金。營業費用率方式是指經營方按照銷售額的一定比重繳納租金，目前大部分免稅店採用這一方式。

由於第二航站樓的啟用，第一航站樓接待旅客數量有所減少，仁川機場公社稱將一致性地下調第一航站樓免稅店經營方27.9%的租金，之後每6個月根據實際旅客人數重新進行租金結算。

仁川機場公社提出根據旅客分擔率來下調租金的方式，旅客分擔率是指機場各區域接待旅客人數與全體旅客人數的比例。公社提出的27.9%是遷至第二航站樓的航空公司接待旅客的比重。

機場公社稱，第二航站樓啟用后的2個月多間，第一航站樓免稅店的銷售額僅減少了15%，但部分免稅店要求下調租金的幅度遠遠高於這一數字，十分不合理。公社還表示，各航空公司旅客的購買力差異對免稅店銷售的影響實際較小。免稅店方面則要求最低下調37.5%，雙方各執一詞，互不相讓。

目前，除了仁川和金浦機場外，其他機場免稅店均採用營業費用率方式支付租金，今後這兩家機場是否會將租金與銷售挂鉤引起業界關注。。

據悉，樂天免稅店宣布退出仁川機場第一航站樓后，機場公社最快將於本月底選定接手樂天免稅店的經營方。