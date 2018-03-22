流感公費疫苗原預計從三價升級到四價，但卻被疾管署專家會議推翻，遭外界質疑有政治力介入。朝野立委今天(22日)都要求衛福部清楚說明政策為何轉彎，國民黨立委並提案要求衛福部應採購四價疫苗，以提供民眾更周全的保護力。



國民黨立委王育敏22日在立法院社會衛環委員會質詢時表示，衛福部長陳時中1月才信誓旦旦宣稱，相關專家們認為打四價疫苗對於經濟效益、民眾健康都有幫助，如今政策突然轉彎，難怪有人臆測與特定廠商的利益有關；陳時中則強調，絕對無關廠商利益。陳時中：『(原音)(王育敏：有人現在臆測的，針對某家這個廠商的利益，而必須讓這決策轉彎，這個國人更不能接受，所以這件事情我希望部長一定要站在符合公眾利益、全民健康) 供應商的利益絕對不在我們的考量之內，專業的我們會尊重，但是供應商的利益我們絕對不考慮。』

國民黨立委陳宜民說，人命無價，他提案要求衛福部應採購保護力更周全四價疫苗，獲社福衛環委員委會無異議通過。陳宜民：『(原音)人命是無價的，今天如果有一個疫苗是四價的，它可以保護我們，不用去猜而可以保護我們免於得到B型流感的山型株、維多利亞株，那當然應該採用四價的，不是價錢的問題。』

國民黨立委蔣萬安及民進黨立委趙天麟、黃秀芳等人也都要求衛福部應清楚說明，為何有政策上的轉變。黃秀芳說，一早上已接到許多選民的電話，質疑為何不打四價疫苗？陳時中強調，完全是尊重專家們的專業建議，沒有任何政治考量、商業考量，只有專業考量。