（中央社台北22日電）一艘中國大陸挖沙船21日上午在馬來西亞麻坡附近海域發生傾覆，船上共有16名中國大陸船員、2名外籍船員，目前已有1人死亡、3人獲救，14人失蹤。



中新網引述馬來西亞中國報21日報導，馬國海事局於上午8時45分獲報，一艘名為JBB RONG CHANG 8的中國抽沙船，在巴冬丹絨多和往西12浬海域翻覆。



官員指出，目前有3人獲救，只受輕傷，另有1人證實不治，仍有14名船員失蹤，相信仍受困在船內。



他透露，搜救人員於當日下午3時在船隻翻覆現場展開初步探測時，向船隻內部敲擊，仍獲得船內回應，相信受困船員仍活著，預計未來24至48小時，船員仍能存活。



報導指出，事發時，相信大部分船員在酣睡中，才沒及時逃生。據逃生的蔣姓船員指出，事發時，相信船員都在庫房休息。



他說，翻覆的船艙構造有乾濕隔離區的設備，具有儲備浮力功能，預料能讓受困船員支撐一段時間，盼望船員仍有生命跡象。



據中國外交部領事局、中國駐馬來西亞大使館通報，馬國海軍已緊急調遣20名專業潛水員投入救援。應馬來西亞海事局緊急請求，中國海上搜救中心下屬的廣東省海上搜救中心也已緊急派出包括潛水員在內的7名人員趕赴現場協助搜救。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070322