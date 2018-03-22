香港千萬富翁有6.8萬人 增加15%中央社 (2018-03-22 13:28)
（中央社記者張謙香港22日電）一項調查指出，香港去年有6.8萬名千萬富翁，較前年增加15%。
綜合本地電子媒體的報導，花旗銀行今天公布「香港千萬富翁調查報告2017」指出，這些千萬富豪至少擁有港幣1000萬元（新台幣3651萬元）或以上的流動資產。
這項調查於去年9至11月進行，訪問超過4100名本地富裕人士。
據公布，香港的千萬富翁中，有超過一半的財富來自薪酬收入，其次是經營生意。
另外，調查顯示，香港富裕人士最不滿意本地的居住環境及教育制度。
以去年香港人口有734萬人計算，6.8萬所占比率不足1%。（編輯：楊昇儒）1070322
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