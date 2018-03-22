上海戶口新規 拿綠卡不入外籍也需除戶中央社 (2018-03-22 13:18)
（中央社記者陳家倫上海22日電）根據上海戶口管理新規，經批准前往香港、澳門定居，或自行取得香港、澳門、台灣居民身分，以及出國定居或者加入外國籍的居民，均需註銷上海市常住戶口，5月1日起實施。
中新網報導，上海官方近日發布「上海市常住戶口管理規定」全文，作出上述規定。
除此之外，另外兩種需要註銷戶口的情況包括死亡、被法院宣告死亡，以及應徵入伍或者被軍事院校錄取具有軍籍的人士。
中國國籍法一直都不承認雙重國籍，若中國民眾自願加入或取得外國國籍，即自動喪失中國國籍，戶籍理應被註銷。因此，部分定居在海外的中國人擔心返國生活不方便，有些會選擇只拿外國的永久居留證而不入外國籍。
不過這項新規頒布後，就算只是在海外定居，也得被註銷上海戶口。
至於何謂定居，中國國務院僑務辦公室指出，已取得住在國長期或者永久居留權，並已在住在國連續居留兩年，兩年內累計居留不少於18個月，就算「定居」。
對照2015年發布的通知，當時上海官方對這些居住在海外的上海居民的態度是「出國、出境的本市居民不註銷戶口」。
分析認為，此次新規針對性濃厚，鎖定拿了「綠卡」但沒有入外籍的這部分中國人。
在中國，戶口對應著可享有的社會資源，此外，在日常生活中沒了戶口，買房、辦證、開帳戶都會變得很麻煩。而且原則上，戶口一旦被註銷，身分證也就喪失法律效力，按規定要被公安機關收回。（編輯：楊昇儒）1070322
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