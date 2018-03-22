（中央社北京21日綜合外電報導）中國與菲律賓今天表示，針對合作探勘南中國海的石油與天然氣，雙方將會審慎討論。法新社報導，這可望進一步扭轉多年來兩國間的南海主權爭議。



兩國間長期因捲入水域主權爭議而針鋒相對。中國聲稱擁有幾乎全部南海主權，而菲律賓方面，有別於前任總統反對北京的立場，現任總統杜特蒂近年來態度軟化。



中國外交部長王毅今天與菲國外長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）會談，會後對記者表示，兩國將以「慎重而穩定的方式發展合作，探勘海上石油與天然氣」。



王毅說：「南海爭議不再是阻礙兩國關係發展的負能量。」



針對這片具有戰略地位並且據稱資源豐富的海域，菲律賓政府3月初表示，正與中國國營公司協商合作探勘與提煉油氣。



汶萊、馬來西亞、台灣與越南也都聲稱擁有全部或部分南海主權，菲律賓與中國間建議的合作，過去曾使東南亞鄰近國家提高警覺。



凱耶塔諾在記者會上說，中國與菲律賓「正在找尋一個共同的法律架構，用來合作探勘與調查」。他說：「我們關係…正處於黃金時期，擁有非常積極的動力。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070322