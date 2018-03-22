（中央社記者黃巧雯台北22日綜合報導）中華職棒29年開幕戰24日開打，中職今天宣布，今年Lamigo桃猿主場賽事由ELEVEN SPORTS轉播，其他3隊各有主要轉播單位，球迷也可透過行動裝置、廣播掌握戰況。



近年來中華職棒賽事轉播邁入多頻道時代，由4隊各自接洽轉播權利，中職今天發布新聞稿表示，3月24日由Lamigo桃猿迎戰中信兄弟開幕戰，將由負責桃猿隊主場的轉播單位ELEVEN SPORTS轉播。



其他3隊也各自有主要轉播單位，中信兄弟主場賽事由緯來電視網呈現，透過FOX SPORTS可收看統一獅主場賽事，富邦悍將主場賽事今年則由全新轉播單位Win TV加入轉播行列。



此外，MOD愛爾達電視將轉播中信兄弟、統一及富邦3隊主場賽事，中職官方CPBL TV及合作夥伴愛奇藝台灣站則可收看4隊主場賽事。



不方便收看比賽的球迷也可收聽廣播電台轉播，中職表示，今年同樣由漢聲電台、台中廣播及環宇電台為球迷服務，從開幕戰起加入轉播行列，週末例行賽則分別轉播，季後賽、總冠軍賽也不缺席。（編輯：李亨山）1070322