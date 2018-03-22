「魔獸」Dwight Howard今(22)日帶隊出征籃網，繳出驚人的「雙30」32分30籃板，這也是他生涯首次達到，除了已逝傳奇球星Wilt Chamberlain的紀錄不算，NBA歷史也才出現過32次。最終魔獸也帶領黃蜂逆轉23分落後，以115:105取勝。

「我不知道我怎麼做到的，可能就是保持興奮吧。」Howard透露中場休息收到「某人」的訊息，讓他更有動力，但他沒有說那個「某人」是誰。

Howard笑說，「我在拿到第29個籃板時，跟Quincy Acy(籃網中鋒)說，我不是自私的人，但等一下我有機會拿到籃板的時候，拜託不要對我犯規。然後我真的拿到了，今晚真的很艱難，我很感激。」

Chamberlain生涯拿過124次「雙30」，距離Howard最近的一次「雙30」紀錄是2010年11月12日，當時還效力灰狼的Kevin Love單場繳出31分31籃板，再早一點就要追溯到1982年了。

不過Howard今天也收到1次技術犯規，本季累積達16次，按照NBA規定將自動禁賽1場，並罰款2500美金(約75000台幣)。