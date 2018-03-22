暴風雪籠罩美東北 紐約市緊急狀態交通大亂中央社 (2018-03-22 12:29)
（中央社記者黃兆平紐約21日專電）美國東北部今天迎來一個月內第4次暴風雪，從早到晚，雪一直下不停，紐約市積雪可能破紀錄，造成陸空交通大亂，約有4000架次航班取消。
紐約州長古莫（Andrew M. Cuomo）宣布紐約市及鄰近州郡進入緊急狀態，紐約市長白思豪（de Blasio, Bill）宣布公立學校停止上課，部分公司行號也提早下班。
氣象單位估計，曼哈頓目前積雪約7英寸以上，但在費城郊區、紐約市部分地區、康乃狄克州沿海及紐約州長島等，積雪約達1英尺之高。
由於氣候惡劣，美國東北部包括甘迺迪機場（JFK）等各大機場，取消4000架次航班，拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）甚至停止所有航班起降。不少地鐵與火車時刻有所調整，影響通勤族。
紐約市公立學校明天將恢復上課，但部分學校可能延後開課，至於波士頓依舊停止上課。
美國國家氣象局（NWS）紐約辦公室氣象預報員恩格（Jay Engle）表示，風雪預計還要持續下到午夜甚至凌晨為止，每小時約下1英寸。
氣象單位估計，今天的風雪是紐約市入春有史以來最大的一次，可能打破1915年4月3日的10英寸積雪紀錄。
之前3場暴風雪分別在3月2日、7日及13日。氣象人員指出，這在3月是很奇異現象，通常類似的區域性暴風雪一年只會形成一次，今年似乎有些反常。（編輯：陳俊碩）1070322
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