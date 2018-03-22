（中央社記者汪淑芬台北22日電）中華航空計劃今年將與4所大學合作，招24名實習空服。時代力量立法委員洪慈庸今天在立法院交通委員會質詢時說，不是所有產業都適合用實習生，籲民航局嚴格審查，莫隨意開放。



華航昨天證實，與銘傳大學等4所學校合作，招24名實習空服，每月飛行60小時，實習時間1年，每學期獎學金新台幣15萬元，但實習空服要經過2個月與正式空服員一樣的訓練，並且通過考核才能上機。



立法院交通委員會今天邀請飛航安全調查委員會主任委員黃煌煇報告業務概況並備質詢，洪慈庸對華航招實習空服提出質詢。



洪慈庸認為，實習生與正式員工還是有差異，她要求民航局查一下全世界究竟是否有航空公司有實習空服先例，並嚴格審查華航實習空服案，不能隨意開放，影響消費者權益。



交通部民航局長林國顯答復，華航確實有向民航局提出申請實習空服案，民航局正請華航補充說明實習空服案是否符合教育部產學合作規定，及是否符合飛航管理規則，因空服員有適職性，上機一定要符合相關標準。



洪慈庸質疑，如果實習空服受的訓練和一般空服一樣，也通過考核，還算實習生嗎，是否有考慮乘客感受。



洪慈庸說，不是實習生不好，但實習空服上機後，要考慮有無空間與時間來帶領實習生，她認為並非每個產業都適合有實習生，例如若開放立委也有實習生，實習立委可質詢官員嗎？



林國顯說，這就是要華航說清楚的地方，如果實習空服員算正式員工，就要符合所有聘用規定，如果是實習生，飛機飛行時的最低派遣員工數，實習生不能算在內。（編輯：管中維）1070322