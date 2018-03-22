沙柯吉被控收格達費獻金 遭正式調查中央社 (2018-03-22 12:23)
（中央社巴黎21日綜合外電報導）司法界消息人士透露，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）被控貪污，及在2007年競選期間收受利比亞已故強人格達費（Moamer Kadhafi）非法政治獻金，已經遭到正式調查。
法新社報導，經過4年調查和警方2天偵訊，調查這宗法國史上最具爆炸性政治醜聞的法官判定，已有足夠證據控告63歲右派的沙柯吉。
路透社報導，法官已將沙柯吉列為正式調查對象。
消息人士表示，2007年至2012年做過1任總統的沙柯吉被控貪污、收受非法政治獻金和隱匿利比亞公共資金。
沙柯吉將有6個月時間上訴，而他也可能這麼做，屆時法官將得進一步判定是否有足夠證據，讓此案進入審判程序。
沙柯吉卸任後官司纏身，除了此案，還有兩案在身。
他昨天上午在巴黎西郊的南泰爾（Nanterre）遭拘留，今天上午又被帶回警局問話。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1070322
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