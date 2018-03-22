（中央社記者黃巧雯台北22日綜合報導）效力美國職棒西雅圖水手隊日籍球星鈴木一朗，今天相隔一週重回先發陣容，對戰釀酒人熱身賽中，2打數吞下2次三振，重回水手隊後的首支安打還沒開張。



鈴木一朗15日在與巨人隊熱身賽中，一局上結束守備後，因右小腿緊繃退場，相隔一週今天在釀酒人熱身賽先發打第9棒、守左外野。



面對釀酒人先發投手蘇特（Brent Suter），鈴木一朗第3、4局兩次上場打擊時，都吞下三振，隨即退場休息，5局上水手隊換上艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）接替鈴木一朗守左外野，終場水手就以7比4擊敗釀酒人。



鈴木一朗回到水手隊後，熱身賽累積7打數0安打，吞下4次三振，1次保送、1得分，熱身賽首支安打還沒出爐。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070322