台塑化昨天尾盤爆出鉅量大單將股價由上漲摜壓為大跌超過8%，引發市場議紛紛。金管會主委顧立雄今天在立法院財委會表示，經了是法銀巴黎證券的香港分行的錯帳，已申報錯帳，共6485張，總金額是6億8千多萬。他也承諾會查明整個事件，並在一週內回覆財委會詳情。（張佳琪報導）



台塑化股價二十一日尾盤時上演急殺豬羊變色戲碼，由上漲變大跌，引發各界關注。證交所調查結果確定是錯帳事件，金管會主委顧立雄二十二號在立法院財委會答詢指出，法銀巴黎證券的香港分行在尾盤賣出台塑化股票，因為下單系統出現bug，造成客戶重複下單，法銀巴黎證券須依規定申報錯帳處理。顧立雄說：「法銀巴黎證券會以申報錯帳的方式處理，申報錯帳6485張，金額是6億8千多萬元」。



根據證交所資料，法銀巴黎證券的賣單是在二十一號1點29分才敲出，這個時間點證交所盤中暫停交易2分鐘機制無法執行。證交所方面認為這次是單純錯帳事件，券商也必須回補台塑化股票來處理。但財委會要求金管會查明事件始末，顧立雄承諾將在一週內查明給財委會答案。



（圖：取自立法院）



