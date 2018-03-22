莫三鼻克的兩噸重河馬被火車輾死中廣新聞網 (2018-03-22 12:31)
莫三鼻克發生火車輾死河馬的意外，那頭估計四到五歲的河馬，死了還被分屍，村民說牠經常破壞農田作物，農民苦不堪言。
重達兩噸的河馬，半夜在橫越鐵道的時候，被一列貨運列車輾死，天亮後，附近居民奔相走告，許多人拿刀割牠身上的肉，企圖烹調食用，不過官員叫大家稍安勿躁，等專家檢驗之後再吃比較安全。
去年，辛巴威曾經發生疑似食用河馬肉，感染炭疽病的案例。
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