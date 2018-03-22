文／MOOK景點家編輯部整理報導



杜拜以一座座工程奇蹟驚豔全球目光，其中杜拜奇蹟花園更是世界最大的自然花園，近日為紀念迪士尼米奇90歲生日，花園獲得了華特迪士尼的授權，特別打造18公尺高的巨型植物米奇雕像，使用了10萬株植物和花卉，成為杜拜的熱門新焦點。

杜拜奇蹟花園打造18公尺高的巨型植物米奇雕像 (圖／Dubai Miracle Garden，以下同)

杜拜奇蹟花園打造18公尺高的巨型植物米奇雕像 (圖／Dubai Miracle Garden，以下同)

巨型米奇約6層樓高，創下了金氏世界紀錄

巨型米奇約6層樓高，創下了金氏世界紀錄

巨型米奇使用了10萬株植物和花卉

巨型米奇使用了10萬株植物和花卉

杜拜奇蹟花園是世界最大自然花園

杜拜奇蹟花園是世界最大自然花園

奇蹟花園內有450萬株花朵

奇蹟花園內有450萬株花朵

這座約6層樓高的巨型米奇，創下了金氏世界紀錄，鋼材部分用了7噸，而基座有50噸。米奇身上使用的花卉，包括白色與紅色的牽牛花、白色的天竺葵以及黃色的三色堇。占地7萬2千平方公尺的奇蹟花園，座落在杜拜樂園中，園內有450萬株花朵，提供全球最豐富的花卉公園。此花園是人類掌握的技術與實力的卓越師範，到這邊觀光的旅客可欣賞絕無僅有的花壇、五顏六色的用花的藝術品，如非凡花卉雕塑等。此外，除了巨型植物米奇雕像新亮點外，今年杜拜還要會建造新的購物中心及飯店，分別是結合花園和樂園的Cityland Mall，以及有人造熱帶雨林的羅斯夢旅館，是觀光客不能錯過的旅遊新地標。比杜拜哈里發塔高2倍！東京打造奢華旅遊新地標

》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=17539