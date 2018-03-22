英國外相把普丁比做希特勒中廣新聞網 (2018-03-22 12:01)
英國外相強森把俄羅斯總統普丁推銷今年俄羅斯世界盃的手法，與1936年納粹德國領導人希特勒相比擬。一個工黨議員說希特勒企圖用世界盃舉辦成功來粉飾他政權的獨裁和腐敗，強森說他完全同意，俄羅斯外交部發言人說強森中了仇恨的毒。
希特勒在1933年成為德國領導人，1936年柏林主辦夏季奧運，他把奧運當成了替納粹政權宣傳的工具。
英國與俄羅斯因為俄羅斯前特務被毒殺事件，陷入外交對立，強森說，現階段英國最擔心的就是六月世界盃期間，英國球迷在俄羅斯的安全。英國外交部說會在世界盃揭幕以前，對前往俄羅斯旅遊的英國國民，發布安全須知。
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