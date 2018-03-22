中華職棒／24日開幕戰 各隊轉播懶人包看這NOWnews今日新聞 (2018-03-22 12:07)
近年來中華職棒賽事轉播邁入多頻道時代，由四隊各自接洽轉播權利；此外，收視管道也更加多元，不用守著電視，利用行動裝置或是收聽廣播也能即時關心戰況。中職29年例行賽將於3月24日開打，Lamigo桃猿迎戰中信兄弟的精采好戲將由ELEVEN SPORTS轉播，球迷朋友也可透過CPBL TV、愛奇藝台灣站以及漢聲電台、台中廣播、環宇電台等管道選擇自己喜愛的觀賽方式。
今年四隊主場賽事各自有主要的轉播單位，Lamigo主場賽事由ELEVEN SPORTS轉播，中信兄弟主場賽事則由緯來電視網呈現，透過FOX SPORTS可收看統一7-ELEVEn獅的主場賽事，富邦悍將主場賽事今年則由全新轉播單位Win TV加入轉播行列。MOD愛爾達電視將轉播中信兄弟、統一及富邦三隊主場賽事，中職官方CPBL TV及合作夥伴愛奇藝台灣站則是「一網打盡」，四隊主場賽事都看得到。
不方便收看比賽也可收聽廣播電台轉播，今年同樣由漢聲電台、台中廣播及環宇電台為球迷服務，從開幕戰起加入轉播行列，周末例行賽則分別轉播，季後賽、總冠軍賽也不缺席。
苗栗(含)以南及雲林(含)以北區域的球迷朋友，可透過台中廣播調頻頻道FM100.7收聽，桃園、新竹、苗栗及部分台北地區聽眾則可鎖定環宇電台調頻頻道FM96.7；其他地區球迷也可以透過網路收聽(台中廣播：http://www.lucky7.com.tw/；環宇電台： http://www.uni967.com/)。漢聲電台收聽頻道查詢與網路轉播請上漢聲電台網頁（http://www.voh.com.tw/）。
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