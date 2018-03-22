泰國東北重大車禍 19死31傷中央社 (2018-03-22 11:59)
（中央社記者劉得倉曼谷22日專電）泰國東北部呵叻省21日晚間發生重大車禍，一輛載有50名泰國民眾的大客車與貨車撞擊，至少有19人死亡，31人受傷送醫，警方正在調查事故原因。
根據泰文媒體泰叻報報導指出，21日晚間在呵叻省往巴真省的公路上發生重大車禍，一輛載有50名泰國民眾的大客車衝過分隔島與對向的大貨車撞擊。警方與救護單位抵達後，分別救出35人緊急送醫，有4人傷重不治，另有15人在現場已無生命跡象。
泰國警方正在調查發生事故原因，研判可能是大客車駕駛疏忽肇禍。
泰國是全球車禍死亡率極高的國家，平均每10萬人有36.2人死於車禍，尤其是在新年和潑水節的連續假期，被稱為「危險7日」，逾半數是超速和酒駕所造成。（編輯：紀錦玲）1070322
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